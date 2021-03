DFB: Wolf & Hermann im Sommer zurück

Hannes Wolf und Peter Hermann werden nach ihrer Übergangsaufgabe bei Bayer Leverkusen im Sommer wieder zum DFB zurückkehren und ihre dortigen Verträge erfüllen. Das teilt der Verband auf seiner Website mit. Wolf ist für die U18 zuständig, Hermann als Assistenztrainer der U19 tätig. DFB-Direktor Oliver Bierhoff erklärt: „Rudi Völler hat mich angerufen, und natürlich kommt der DFB hier Bayer in dieser für sie nicht einfachen Situation unkompliziert und gerne entgegen.“

Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, sagt: „Von dieser Personalentscheidung profitieren aus meiner Sicht alle Beteiligten. Die Leverkusener bekommen […] für den Rest der Saison zwei absolute Fachmänner in einer personellen Notlage. Hannes Wolf, den wir in der kurzen Zeit beim DFB sehr zu schätzen gelernt haben, bekommt die Chance, in den nächsten Monaten weitere Erfahrungen auf dem höchsten Niveau zu sammeln, die dann auch wiederum uns als DFB zugutekommen.“