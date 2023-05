Mehrfach beobachtet: Premier League-Klub will Baumgartner

Mit der TSG Hoffenheim steckt Christoph Baumgartner mitten im Abstiegskampf. Künftig könnte der 23-jährige Österreicher mit seinem neuen Klub international spielen. Denn das Interesse am Mittelfeldspieler reißt nicht ab. In der Vergangenheit wurde der offensivstarke Rechtsfuß mit Großkalibern wie Manchester United oder dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Jetzt hat ein weiterer Klub aus der oberen Tabellenhälfte angeklopft.

Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge bemüht sich Brighton & Hove Albion intensiv um Baumgartner. Die Seagulls schickten in dieser Saison schon mehrfach Scouts nach Sinsheim, um sich ein genaueres Bild zu machen. Die Mannschaft von Trainer Roberto De Zerbi liegt aktuell mit 55 Punkten auf Platz sieben und darf mit zwei Spielen Rückstand auf das sechstplatzierte Tottenham Hotspur (57 Punkte) noch auf den Einzug in die Europa League hoffen.

Baumgartner, der in der aktuellen Saison mit sieben Treffern und sechs Assists in 30 Ligaspielen einer der Lichtblicke bei der TSG ist, verfügt über eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Für rund 30 Millionen Euro kann er aus seinem bis 2025 datierten Kontrakt herausgekauft werden. Sollte Hoffenheim den Gang in Liga zwei antreten müssen, soll sich der Betrag sogar halbieren. Ein Schnäppchenpreis für englische Verhältnisse.