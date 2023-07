PSG: Hernández hat unterschrieben

Beim Transfer von Lucas Hernández zu Paris St. Germain fehlt mittlerweile nur noch die offizielle Verkündung. Laut der ‚L’Equipe‘ hat der Innenverteidiger seinen Vertrag in Paris am gestrigen Freitag im Anschluss an seinen erfolgreich abgeschlossenen Medizincheck unterschrieben. Der Tageszeitung zufolge steigt der Linksfuß am 10. Juli ins Training bei PSG ein.

Dem Vernehmen nach darf sich der FC Bayern auf eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro freuen. Das sind 35 Millionen weniger, als der deutsche Rekordmeister einst für den 27-jährigen Franzosen auf den Tisch gelegt hatte.

