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Maluze bleibt ein Adler

Eintracht Frankfurt hat mit Jeremiaha Maluze verlängert. Der 21-Jährige hatte erst kürzlich im DFB-Pokal sein Debüt gefeiert und unterschreibt bis 2031.

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