Maluze bleibt ein Adler
Eintracht Frankfurt hat mit Jeremiaha Maluze verlängert. Der 21-Jährige hatte erst kürzlich im DFB-Pokal sein Debüt gefeiert und unterschreibt bis 2031.
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Jeremiaha Maluze verlängert seinen Vertrag! 📝— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 29, 2026
Der 21-jährige Innenverteidiger kam kürzlich im DFB-Pokal zu seinem einem ersten Pflichtspieleinsatz bei den Profis und verlängert nun sein Arbeitspapier bis 2031 🤝
ℹ️ Infos & Stimmen: https://t.co/uKiIUeHAfP#SGE pic.twitter.com/gKezKDrbTw
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