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Offiziell 2. Bundesliga

KSC holt Civeja

von David Hamza - Quelle: ksc.de
3 min.
Tim Civeja hat den Ball am Fuß @Maxppp

Tim Civeja wechselt vom 1. FC Saarbrücken zum Karlsruher SC. Der Transfer aus der dritten in die zweite Liga geht ablösefrei über die Bühne, da Civejas Vertrag im Saarland ausläuft. Interesse am 24-jährigen Mittelfeldspieler hatte auch Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg gezeigt.

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KSC-Geschäftsführer Sport Mario Eggimann sagt: „Tim ist ein Mittelfeldmotor mit viel Spielintelligenz, Einsatzbereitschaft, Griffigkeit und Tempo. Seine Spielweise hat uns überzeugt und wir freuen uns, dass er unseren KSC im zentralen Mittelfeld verstärken wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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