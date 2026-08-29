Wolfsburg wird Problemfall los

Der VfL Wolfsburg hat eine Lösung für Denis Vavro gefunden. Der 30-jährige Innenverteidiger heuert in Tschechien an und wechselt zu Viktoria Pilsen. In der Autostadt stand der Slowake noch bis 2027 unter Vertrag.

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Alles Gute, Denis! 🍀



Denis Vavro verlässt die Wölfe und wechselt zu Viktoria Pilsen. Danke für 52 Pflichtspiele in Grün-Weiß. Viel Erfolg für deine neue Herausforderung!#VfLWolfsburg pic.twitter.com/X74WHbSv0G — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 29, 2026

In Wolfsburg hatte Vavro seit geraumer Zeit keine Zukunft mehr. Zuletzt wurde der 33-fache Nationalspieler sogar aus dem Kader gestrichen und vom Training suspendiert. Aus Pilsen soll nun eine kleine Ablöse an den Mittellandkanal fließen.