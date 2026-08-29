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Wolfsburg wird Problemfall los

von Remo Schatz - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Denis Vavro im Einsatz für den VfL Wolfsburg @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hat eine Lösung für Denis Vavro gefunden. Der 30-jährige Innenverteidiger heuert in Tschechien an und wechselt zu Viktoria Pilsen. In der Autostadt stand der Slowake noch bis 2027 unter Vertrag.

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In Wolfsburg hatte Vavro seit geraumer Zeit keine Zukunft mehr. Zuletzt wurde der 33-fache Nationalspieler sogar aus dem Kader gestrichen und vom Training suspendiert. Aus Pilsen soll nun eine kleine Ablöse an den Mittellandkanal fließen.

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