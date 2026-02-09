Bundesliga
M’gladbach: Sarco-Klausel enthüllt
@Maxppp
Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen haben beim Leihdeal um Alejo Sarco (20) eine spezielle Klausel vereinbart. Laut der ‚Bild‘ sinkt die Leihgebühr mit jedem Einsatz des Stürmers. Bayer erhöht somit die Chance, dass Sarco Spielpraxis erhält.
Unter der Anzeige geht's weiter
Eine Kaufoption für den argentinischen U20-Nationalspieler konnten sich die Gladbacher nicht sichern. Bislang wurde Sarco zweimal eingewechselt, so auch am Samstag beim direkten Aufeinandertreffen mit Leverkusen (1:1). Bei Bayer steht der Linksfuß bis 2029 unter Vertrag.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden