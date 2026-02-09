M’gladbach: Sarco-Klausel enthüllt

Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen haben beim Leihdeal um Alejo Sarco (20) eine spezielle Klausel vereinbart. Laut der ‚Bild‘ sinkt die Leihgebühr mit jedem Einsatz des Stürmers. Bayer erhöht somit die Chance, dass Sarco Spielpraxis erhält.

Eine Kaufoption für den argentinischen U20-Nationalspieler konnten sich die Gladbacher nicht sichern. Bislang wurde Sarco zweimal eingewechselt, so auch am Samstag beim direkten Aufeinandertreffen mit Leverkusen (1:1). Bei Bayer steht der Linksfuß bis 2029 unter Vertrag.