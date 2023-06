Ajax: Talent aus Dänemark im Visier

Ajax Amsterdam blickt auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger wohl in Richtung Dänemark. Laut Informationen von ‚De Telegraaf‘ ist Ajax an einer Verpflichtung von Anton Gaaei interessiert. Der Tageszeitung zufolge werden für den 20-jährigen Defensivspieler vier Millionen Euro fällig.

Gaaei ist noch bis 2026 vertraglich an den dänischen Erstligisten Viborg FF gebunden. In der abgelaufenen Saison hat sich der Rechtsfuß zum Stammspieler entwickelt, stand wettbewerbsübergreifend in 37 Partien auf dem Platz.

