Menü Suche
Kommentar 7
Bundesliga

Bayern-Absprache mit Read enthüllt

Zum Bayern-Interesse an Givairo Read sickern neue Details durch. Die Münchner wollen nichts anbrennen lassen.

von David Hamza - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Givairo Read bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Trotz der angespannten Personalsituation auf der Rechtsverteidiger-Position will es der FC Bayern bei Givairo Read (19) nicht überstürzen. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, der Plan des Rekordmeisters sei weiterhin ein Transfer im Sommer, nicht schon im Winter – mit einer Ausnahme.

Unter der Anzeige geht's weiter

So sollen die Bayern mit Reads Beratern die Absprache getroffen haben, umgehend informiert zu werden, sollte ein englischer Verein noch im Januar einen Vorstoß unternehmen. In diesem Fall könnten sich die Münchner zum Handeln gezwungen sehen.

Interesse an Read signalisierte zuletzt Manchester City. Als mögliche Ablöse für den niederländischen U19-Europameister werden 25 bis 30 Millionen Euro gehandelt. Bei Feyenoord Rotterdam steht Read noch bis 2029 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
FC Bayern
Feyenoord
Givairo Read

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
FC Bayern Logo FC Bayern München
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
Givairo Read Givairo Read
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert