Bayern-Absprache mit Read enthüllt

Trotz der angespannten Personalsituation auf der Rechtsverteidiger-Position will es der FC Bayern bei Givairo Read (19) nicht überstürzen. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es, der Plan des Rekordmeisters sei weiterhin ein Transfer im Sommer, nicht schon im Winter – mit einer Ausnahme.

So sollen die Bayern mit Reads Beratern die Absprache getroffen haben, umgehend informiert zu werden, sollte ein englischer Verein noch im Januar einen Vorstoß unternehmen. In diesem Fall könnten sich die Münchner zum Handeln gezwungen sehen.

Interesse an Read signalisierte zuletzt Manchester City. Als mögliche Ablöse für den niederländischen U19-Europameister werden 25 bis 30 Millionen Euro gehandelt. Bei Feyenoord Rotterdam steht Read noch bis 2029 unter Vertrag.