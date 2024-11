OL bietet 14 Millionen plus X für Brasilien-Stürmer

Die Verhandlungen von Olympique Lyon und Vasco da Gama um Rayan Vitor haben ein handfestes Stadium erreicht. Wie das brasilianische ‚Globo Esporte‘ berichtet, hat der französische Klub ein offizielles Ablöseangebot in Höhe von 14 Millionen Euro vorgelegt. Die Verhandlungen gehen aber über bloße Ablösezahlungen hinaus.

So sollen Vasco Schulden in Höhe von 2,4 Millionen Euro beim brasilianischen Klub Botafogo erlassen werden, der sich genau wie OL im Besitz des US-Amerikaners John Textor befindet. In den Deal soll zudem die Stadionmiete des Estádio Olímpico Nilton Santos eingebaut werden. In Vascos Heimstätte wird Botafogo in den kommenden drei Jahren seine Heimspiele austragen, während Botafogos São Januário generalsaniert wird.