BVB: Kehl spricht über Svensson-Kauf

Sebastian Kehl hat sich zu einer möglichen Festverpflichtung von Linksverteidiger Daniel Svensson (23) geäußert. „Wir haben die Zügel fest in der Hand. So haben wir es im Winter vereinbart und ausgehandelt. Deswegen können wir da relativ entspannt mit umgehen“, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor am gestrigen Sonntagabend nach dem 3:2-Sieg über Borussia Mönchengladbach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB kann Svensson per Kaufoption für 5,5 bis sechs Millionen Euro Ablöse fest vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland verpflichten. „Das besprechen wir mit dem Jungen, seinem Berater und dem Klub, bei dem er unter Vertrag steht“, sagt Kehl. Die Option zu ziehen, wird voraussichtlich ohnehin nicht nötig sein. Denn mit Svenssons 15. Einsatz für Schwarz-Gelb greift eine Kaufpflicht zum selben Preis. Dazu fehlen noch drei Spiele.