Leipzig: Halbe Stammelf im Sommer weg?

Dayot Upamecano (21)

„Dayot kann in jedem großartigen Verein der Welt spielen“, sagt Entdecker Christoph Freund (Sportdirektor RB Salzburg) in der ‚as‘ über Upamecano. Für festgeschriebene 58 Millionen Euro darf der französische Innenverteidiger wechseln. Nach FT-Infos würde sich Upamecano am liebsten dem FC Bayern anschließen.

Nordi Mukiele (22)

Nach einem schwierigen ersten Jahr in Sachsen entwickelte sich Mukiele unter Julian Nagelsmann zu einem der besten Rechtsverteidiger der Liga. In seiner Heimat hat das Paris St. Germain auf den Plan gerufen. Laut der ‚L’Équipe‘ sind aber auch Tottenham Hotspur, Atlético Madrid und ein italienischer Topklub an Mukiele dran.

Angeliño (23)

Mit seinem Tempo verlieh der Linksverteidiger dem Spiel der Leipziger nochmal ein Upgrade. Für 30 Millionen Euro kann Angeliño im Sommer festverpflichtet werden. Allerdings würde der Spanier selbst am liebsten zu Stammklub Manchester City zurückkehren. „Ich gebe nicht auf, dort meinen Platz zu finden“, sagte er kürzlich.

Patrik Schick (24)

Der Tscheche ist mit seiner Kombination aus körperlicher Präsenz und technischer Klasse der Prototyp eines modernen Mittelstürmers und hat noch großes Entwicklungspotenzial. RB muss entscheiden, ob das dem Klub auch in Zeiten der Coronakrise 29 Millionen Euro wert ist. Für diese Summe kann Schick fest von der AS Rom verpflichtet werden. „Patrik fühlt sich sehr wohl bei uns und ich kann mir ein Bleiben sehr gut vorstellen“, sagt Sportchef Markus Krösche.

Timo Werner (24)

Dass RB im vergangenen Sommer mit Werner verlängern konnte, war ein riesiger Erfolg. Doch nun ist der Knipser aufgrund seiner 60-Millionen-Klausel kaum mehr zu halten. Eine heiße Spur führt zum FC Liverpool, Bayern-Trainer Hansi Flick ist Werner-Fan und auch der FC Barcelona beschäftigt sich offenbar mit dem Nationalspieler.