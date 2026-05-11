Neues Gerücht um Werder-Keeper Backhaus

Newcastle United könnte sich zur kommenden Saison auf der Torhüter-Position komplett neu aufstellen. Wie ‚The Chronicle‘ berichtet, könnte dabei Mio Backhaus (22) eine tragende Rolle spielen. Demnach beschäftigen sich die Magpies mit dem Keeper vom SV Werder. Als Favorit gelte allerdings James Trafford (23) von Manchester City, die Ablöseforderung wird auf bis zu umgerechnet rund 46 Millionen Euro taxiert. Backhaus, der am Osterdeich noch bis 2028 unter Vertrag steht, wäre die kostengünstigere Alternative.

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Die Torhüter-Position betreffend blicken die Toons auf eine sehr unstete Saison zurück. Nick Pope (34) kam auf 34 Einsätze, wird aber mit einem Wechsel zu Leeds United in Verbindung gebracht. Aaron Ramsdale (27) stand 23 Mal im Kasten, wird nach seiner Leihe aber zum FC Southampton zurückkehren. Mit John Ruddy (39) verlässt ein weiterer Torhüter die Nordengländer.