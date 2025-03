Paz-Zukunft: Fàbregas‘ Besuch bei Ancelotti

Im Kampf um den Verbleib von Kreativspieler Nico Paz hat Como-Cheftrainer Cesc Fàbregas eine außergewöhnliche Maßnahme ergriffen. Einem Bericht des ‚Corriere della Sera‘ zufolge stattete der 37-jährige Spanier Real Madrids Cheftrainer Carlo Ancelotti (65) einen Besuch in Valdebebas ab, um ihn und Reals Jugendleiter Manu Fernandez von einem Verbleib des jungen Argentiniers am Comer See für mindestens eine weitere Saison zu überzeugen. Ancelotti zeigte sich zuletzt beeindruckt von den Fähigkeiten des 20-Jährigen, der Madrid erst im vergangenen Sommer den Rücken gekehrt hatte.

Die Königlichen verfügen allerdings über eine dreifach aufgefächerte Rückkaufklausel, die im kommenden Sommer auf neun Millionen Euro, 2026 auf zehn Millionen und 2027 auf elf Millionen Euro taxiert ist. Zudem sitzt Fàbregas weitere Konkurrenz im Nacken. Inter Mailand möchte den Linksfuß von Como 1907 gerne im Sommer verpflichten und ist bereit, 25 bis 30 Millionen Euro für die Dienste von Paz auf den Tisch zu legen. Andernfalls wird der gebürtige Spanier in den folgenden Transferfenstern nicht mehr für eine solche Summe zu haben sein.