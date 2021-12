BVB: Der Plan mit Fink

Borussia Dortmund will Sturmtalent Bradley Fink in den eigenen Reihen halten. Nach Informationen der ‚Bild‘ plant der BVB, zeitnah mit dem 18-jährigen Schweizer zu verlängern. Im neuen Jahr winke dann womöglich auch Finks Debüt für die Profis.

Momentan läuft der Mittelstürmer für Dortmunds U19-Mannschaft auf, steht in der laufenden Saison bei 33 Scorerpunkten (23 Tore, zehn Assists) in 20 Pflichtspielen. Im Trikot der Schweizer U19 traf Fink fünfmal in sieben Einsätzen.

Interesse am 1,93-Meter-Mann besteht auch in der Bundesliga, der 1. FC Köln soll bereits im vergangenen Sommer seine Visitenkarte abgegeben haben. Laut der ‚Bild‘ will Fink weiterhin beim BVB bleiben und dort den nächsten Schritt gehen.