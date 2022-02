Wegen unangemessener Nachrichten an Mitarbeiterinnen: Ajax-Sportchef Overmars tritt zurück

Marc Overmars (48) verlässt Ajax Amsterdam mit sofortiger Wirkung. Wie der niederländische Rekordmeister in einer offiziellen Mitteilung verkündet, ist der Sportliche Leiter zurückgetreten. Der Entscheidung liegen laut dem Statement „eine Reihe unangemessener Nachrichten, die er über einen längeren Zeitraum an mehrere Mitarbeiterinnen verschickt hat“ zugrunde.

Ajax-Aufsichtsratsmitglied Leen Meijaard erklärt darüber hinaus: „Dies ist eine dramatische Situation für alle, die in irgendeiner Weise darin involviert sind. Es ist erschütternd für die Frauen, die dieses Verhalten ertragen mussten. Als wir davon erfuhren, haben wir sofort gehandelt und sorgfältig überlegt und abgewogen, was zu tun ist - alles in Absprache mit CEO Edwin van der Sar und mit Unterstützung eines externen Experten.“

Und weiter: „Marc ist wahrscheinlich der beste Sportchef, den Ajax je hatte. Wir haben seinen Vertrag nicht umsonst verlängert. Aber leider hat er eine Grenze überschritten, so dass eine Fortsetzung als Sportlicher Leiter nicht in Frage kam, wie er auch selbst erkannt hat. Das ist für alle sehr schmerzlich.“

Overmars selbst entschuldigt sich für sein Verhalten und gibt sich reuevoll: „Ich schäme mich. In der vergangenen Woche wurde ich mit Berichten über mein Verhalten konfrontiert. Und wie dieses auf andere gewirkt hat. Leider war mir nicht klar, dass ich damit eine Grenze überschreite, aber das wurde mir in den vergangenen Tagen deutlich gemacht. Ich habe plötzlich einen enormen Druck verspürt. Ich entschuldige mich.“

Seinen Rücktritt sieht er als alternativlos an: „Sicherlich ist dieses Verhalten für jemanden in meiner Position inakzeptabel. Das sehe ich jetzt auch ein. Aber es ist zu spät. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Ajax zu verlassen. Das hat auch große Auswirkungen auf meine private Situation. Deshalb bitte ich alle, mich und meine Familie in Ruhe zu lassen.“

Overmars war als Spieler zwischen 1992 und 1997 für Ajax aktiv gewesen. 2011 kehrte er als Funktionär nach Amsterdam zurück. Seit 2012 war er Sportchef des Klubs und prägte eine sportlich erfolgreiche Ära.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them.