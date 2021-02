United: Bei Trennung hohe Abfindung für Cavani

Sollte Manchester United sich dazu entscheiden, die Option zur Verlängerung seines Vertrages nicht zu ziehen, würde Edinson Cavani finanziell entschädigt werden. Wie ‚ESPN‘ berichtet, lässt sich der Uruguayer einen möglichen Sommer-Abgang mit zwei Millionen Euro vergolden. Diese Summe müsse United dem Stürmer zahlen, wenn man die Option über eine einjährige Verlängerung des auslaufenden Vertrags verstreichen lässt.

Zwar halten sich Gerüchte um ein Interesse der Boca Juniors an Cavani hartnäckig, doch die Chancen auf einen Verbleib im Old Trafford sind groß. Sein derzeitiger Arbeitgeber dürfte alles andere als unzufrieden mit den Leistungen des Torjägers sein. Seit dem Jahreswechsel steht der Sturmtank regelmäßig in der Starformation und trat mit wichtigen Toren in Erscheinung.