Überangebot im Werder-Sturm: Topp will sich durchbeißen

Keke Topp will nach seinem überwundenen Syndesmosebandriss bei Werder Bremen wieder angreifen. Im Interview mit der ‚DeichStube‘ erklärt der 20-Jährige, dass er sich trotz des personellen Überangebots im Angriff der Grün-Weißen seit der Verpflichtung von André Silva im Winter einiges ausrechnet: „Das ist der Profifußball. Es wird immer Konkurrenz geben, aber davor habe ich keine Angst. Diese Situation wird noch häufiger auf mich zukommen, aber ich glaube an mich und meine Stärken.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Inklusive des von RB Leipzig ausgeliehenen Portugiesen stehen derzeit sechs nominelle Angreifer im SVW-Kader, die um zwei Plätze im Sturm kämpfen. Topp zeigt sich jedoch selbstbewusst: „Ich habe in jedem Spiel in dieser Saison, in dem ich im Kader war, auch Minuten bekommen. Ich glaube fest daran, dass das so bleibt. Es gibt nicht viele 20-Jährige in der Bundesliga, die in dieser Saison mehr Einsatzzeit haben als ich.“ Der U20-Nationalspieler hatte in den ersten elf Ligapartien für Bremen 204 Minuten auf dem Feld gestanden und dabei zwei Scorerpunkte gesammelt, bevor er mehr als drei Monate verletzt ausfiel. Am vergangenen Wochenende gab er gegen den VfL Wolfsburg (1:2) sein Comeback.