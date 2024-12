Bundesliga-Interesse an Hannovers Leopold

Mittelfeldspieler Enzo Leopold von Hannover 96 hat Interesse im deutschen Oberhaus geweckt. Nach Informationen der ‚Bild‘ bekunden Bundesligisten Interesse an dem 24-jährigen Standardspezialisten. Namen nennt die Boulevardzeitung allerdings nicht.

Vertraglich ist Leopold noch bis 2026 an Hannover gebunden. In der laufenden Spielzeit steuerte der Rechtsfuß drei Vorlagen in 17 Spielen bei. An der Effizienz muss der ehemalige Freiburger also noch arbeiten.