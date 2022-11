Füllkrug fehlt gegen Bayern – WM nicht gefährdet

Werder Bremen muss im Bundesligaspiel beim FC Bayern (Dienstag, 20:30 Uhr) auf seinen Toptorjäger verzichten. Ole Werner bestätigte auf der Spieltagspressekonferenz: „Niclas Füllkrug wird nicht mit nach München fahren. Sein Rücken macht weiterhin Probleme.“ Am vergangenen Sonntag gegen Schalke 04 (1:0) war Füllkrug verletzt ausgewechselt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Sachen möglicher WM-Teilnahme des 29-jährigen Mittelstürmers gibt der Werder-Trainer aber Entwarnung: „Gegen Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr, Anm. d. Red.) wird er wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen.“ Am Donnerstag gibt Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot für die WM in Katar bekannt. Füllkrug bestritt bisher noch kein Länderspiel, gilt aber angesichts seiner Topform (zehn Saisontore) als aussichtsreicher Kandidat.