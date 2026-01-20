Menü Suche
Werder tütet nächsten Transfer ein

von Luca Hansen - Quelle: DeichStube
Clemens Fritz, Geschäftsführer Profifußball von Werder Bremen @Maxppp

Werder Bremen hat sich den nächsten Neuzugang gesichert. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, kommt Außenverteidiger Yasin Chebil von der U23 des VfL Wolfsburg im Sommer an die Weser. Am Osterdeich ist der 18-Jährige zunächst für die U23 eingeplant.

Darüber hinaus ist Werder auch auf Chebils Teamkollegen Darwin Soylu scharf. Die Grün-Weißen ködern den 18-jährigen Zehner mit einem Profivertrag.

