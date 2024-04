Wolfsburg: Rekord-Sünder Lacroix gesperrt

Der VfL Wolfsburg muss in den nächsten beiden Bundesligaspielen ohne Innenverteidiger Maxence Lacroix auskommen. Der Sportgericht des DFB sperrte den Franzosen für seine Notbremse an Romano Schmid beim 2:0 gegen Werder Bremen für zwei Spiele. Es war bereits der sechste Platzverweis für Lacroix in der Bundesliga.

Der 23-Jährige ist der jüngste Spieler aller Zeiten, der im deutschen Oberhaus auf diesen Wert kommt. Außerdem ist er der erste Bundesliga-Profi, der in zwei Spielzeiten jeweils dreimal vom Platz geflogen ist. Zuschauen muss Lacroix nun am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach sowie nächste Woche Samstag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig.