Roma: Alles klar mit Leipzigs Angeliño

Linksverteidiger Angeliño bleibt der AS Rom offenbar über den Sommer hinaus erhalten. Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio berichten übereinstimmend, dass der Serie A-Klub die mit RB Leipzig vereinbarte Kaufoption über fünf Millionen Euro ziehen möchte. Besagte Klausel ist laut ‚Sky‘ nur noch heute wirksam. Die Sachsen seien bereits informiert worden.

Angeliño schloss sich den Giallorossi im Januar zunächst auf Leihbasis an, nachdem das vorherige Leihgeschäft mit Galatasaray vorzeitig abgebrochen worden war. Bei der Roma überzeugt der 27-jährige Linksfuß wieder. In allen 16 möglichen Ligapartien stand der feine Techniker auf dem Feld, 14 Mal von Beginn an.