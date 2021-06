Fürth will Wolfsburgs Marmoush

Aufsteiger Greuther Fürth zeigt offenbar Interesse an Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge befindet sich der ägyptische Mittelstürmer, der in der abgelaufenen Saison an den FC St. Pauli ausgeliehen war, „im Visier“ der Kleeblätter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Problem: Für die Wölfe kommt bei Marmoush keine weitere Leihe infrage, dabei kann Fürth in diesem Sommer wohl keine nennenswerte Ablöse zahlen. Die ‚Bild‘ vermutet die fällige Summe im Bereich von 2,5 Million Euro.

So bleibt abzuwarten, ob ein Transfer des 22-Jährigen für die Sportvereinigung realisierbar wird. In 27 Einsätzen für St. Pauli erzielte Marmoush zuletzt acht Tore und gab drei Vorlagen. Damit zählte er zu den Schlüsselspielern in der Offensive des Kiezklubs.