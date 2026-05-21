DFB-Kader: Sechs Tickets fix

Der DFB verkündet am heutigen Donnerstagvormittag nach und nach die Nominierten für den WM-Kader. Um kurz nach halb zehn löste Jamie Leweling (25/VfB Stuttgart) offiziell das Ticket in die USA, Kanada und Mexiko.

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Zuvor hatte der DFB außerdem schon mitgeteilt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Joshua Kimmich (31/FC Bayern), Jamal Musiala (23/FC Bayern), Deniz Undav (29/VfB Stuttgart), Kai Havertz (26/FC Arsenal) und Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund) setzt. Um 13 Uhr wird das komplette Aufgebot bekanntgegeben. Im FT-Live-Ticker zur Nominierung wird immer der aktuelle Stand abgebildet.