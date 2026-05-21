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Bundesliga

Wolfsburg-Trainer: Zwei neue Kandidaten

von David Hamza - Quelle: kicker
1 min.
Tonda Eckert ist fassungslos @Maxppp

Beim VfL Wolfsburg machen zwei weitere Trainerkandidaten die Runde. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge sind Tonda Eckert vom englischen Zweitligisten FC Southampton und Enrico Maaßen vom Schweizer Vizemeister FC St. Gallen ein Thema. Eine Entscheidung will der VfL erst nach den Relegationsspielen gegen den SC Paderborn treffen.

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Laut dem ‚kicker‘ soll es ein deutschsprachiger Trainer werden. Weitere Namen auf der Wolfsburger Liste sind unter anderem: Dino Toppmöller (zuletzt Eintracht Frankfurt), Alexander Blessin (St. Pauli), Danny Röhl (Glasgow Rangers), Dietmar Kühbauer (LASK) und der aktuelle Coach Dieter Hecking, der aber auch als Geschäftsführer Sport weitermachen könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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