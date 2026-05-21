Wolfsburg-Trainer: Zwei neue Kandidaten

Beim VfL Wolfsburg machen zwei weitere Trainerkandidaten die Runde. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge sind Tonda Eckert vom englischen Zweitligisten FC Southampton und Enrico Maaßen vom Schweizer Vizemeister FC St. Gallen ein Thema. Eine Entscheidung will der VfL erst nach den Relegationsspielen gegen den SC Paderborn treffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ soll es ein deutschsprachiger Trainer werden. Weitere Namen auf der Wolfsburger Liste sind unter anderem: Dino Toppmöller (zuletzt Eintracht Frankfurt), Alexander Blessin (St. Pauli), Danny Röhl (Glasgow Rangers), Dietmar Kühbauer (LASK) und der aktuelle Coach Dieter Hecking, der aber auch als Geschäftsführer Sport weitermachen könnte.