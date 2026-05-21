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Hoffenheim verkündet Lemperle-Coup

von Julian Jasch - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Tim Lemperle nach einem Tor @Maxppp

Die TSG Hoffenheim sackt eine richtungsweisende Vertragsunterschrift ein. Angreifer Tim Lemperle (24) bindet sich langfristig an den Europapokal-Teilnehmer, indem er seinen bis 2029 datierten Vertrag samt Gehaltserhöhung ausdehnt – dem Vernehmen nach um zwei Jahre bis 2031.

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Lemperle war im vergangenen Jahr ablösefrei vom 1. FC Köln gekommen und schlug im Kraichgau auf Anhieb ein. Acht Tore und zwei Vorlagen in 29 Bundesliga-Partien bugsierten den früheren deutschen U-Nationalspieler auch auf den Einkaufszettel einiger Interessenten, die nun aber allesamt in die Röhre schauen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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