Schalke 04: Klare Kante bei Harit & Kabak

Beim FC Schalke 04 plant man die Zukunft einem Bericht zufolge ohne Amine Harit (24) und Ozan Kabak (22). Laut Informationen der WAZ ist „ausgeschlossen, dass Kabak und Harit noch einmal eine Chance bei S04 bekommen.“

Kabak ist an Norwich City verliehen, hat dort aber eine unglückliche Saison bestritten und wird aufgrund einer Kniesehnenverletzung kein Spiel mehr absolvieren können. Zuletzt hieß es bereits, dass die Schalker den Preis für den 22-jährigen Innenverteidiger gesenkt hätten. Für eine hohe einstellige Millionensumme könne Kabak den Klub wechseln.

Harit ohne Perspektive

Etwas anders ist die Lage bei Harit, der bei Olympique Marseille zwar auch nicht durchgehend überzeugt, aber seine Klasse doch zumindest mehrfach aufblitzen lässt. Hier stellt sich die Frage, ob sich die Franzosen eine weitere Zusammenarbeit vorstellen könnten. In dem Fall wäre ein fixer Transfer denkbar.

„Die Gespräche werden zwangsläufig am Ende der Saison kommen, dann werden wir sehen“, sagte Harit zuletzt. Sein Vertrag bei Königsblau läuft wie jener von Kabak noch bis 2024. Eine Ablöse in der Größenordnung, die Schalke 2017 an den FC Nantes überwiesen hatte (acht Millionen), wäre aus S04-Sicht als Erfolg zu verbuchen.