Mainz: Kommen noch zwei Neue aus Gladbach?

Mainz 05 will am heutigen Deadline Day offenbar aktiv werden. Laut dem ‚kicker‘ sucht der abstiegsbedrohte FSV nach einem Linksverteidiger sowie einem Stürmer. Am liebsten würden die Rheinhessen dem Bericht zufolge eine „Soforthilfe“ verpflichten. Sollten solche aber nicht verfügbar sein, kämen auch junge Perspektivspieler in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei entsprechende Talente bringt der ‚kicker‘ passenderweise direkt mit den Mainzern in Verbindung – beide stehen bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Zum einen ist da Julio Villalba. Der 22-Jährige „könnte“ laut dem Fachblatt Kandidat für eine Leihe sein.

Auch Poulsen ein Kandidat

Zweiter Kandidat in Mainz soll Andreas Poulsen sein. Auch der Linksverteidiger der Borussen wird vom ‚kicker‘ genannt. Bundesliga-Erfahrung konnte der Däne seit seinem 4,5-Millionen-Transfer im Sommer 2018 zwar nicht sammeln, dafür läuft sein Vertrag aber noch bis 2023. Eine Leihe wäre also theoretisch einfacher möglich als bei Villalba.