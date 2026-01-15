Heitinga zu Tottenham

John Heitinga tritt eine neue Aufgabe an. Der 42-jährige Niederländer ist ab sofort neuer Assistenztrainer bei Tottenham Hotspur, wo er das Trainerteam von Thomas Frank verstärkt. Dieser sagt über Heitinga: „Seine Fähigkeiten, seine Persönlichkeit und sein Charakter werden sowohl auf als auch neben dem Platz einen enormen Mehrwert darstellen.“

Zuletzt war Heitinga als Chefcoach für Ajax Amsterdam tätig, wo er Anfang November nach nur wenigen Monaten im Amt entlassen wurde. Zuvor hatte der ehemalige Innenverteidiger von Hertha BSC in der Premier League bereits Erfahrungen als Co-Trainer beim FC Liverpool und bei West Ham United gesammelt.