Heintz will noch „längere Zeit“ für Köln spielen

Dominique Heintz hat keinerlei Pläne, den 1. FC Köln zu verlassen. „Aktuell fühle ich mich in Köln mit der Familie wohl und habe nicht umsonst verlängert. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich hier noch eine längere Zeit spielen sollte“, erklärt der Abwehrchef gegenüber dem ‚kicker‘ und fügt die übliche Einschränkung an: „Aber im Fußball kann man nie etwas ausschließen.“

Heintz steht in Köln noch bis 2026 unter Vertrag, ging ganz bewusst den Weg mit in die zweite Liga. Ein Abschied stand nie zur Debatte: „Nein, und es war für mich auch nie ein Thema, hier wegzugehen. Ich glaube, jeder weiß, wie wohl ich mich hier fühle, auch mit meiner Familie. Den Vertrag habe ich nicht umsonst verlängert, und wenn ich jetzt auf dem Platz stehe, sieht man vielleicht auch, was sich der Klub dabei gedacht hat.“