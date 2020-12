Zukunftspläne: Neymar spricht Klartext

Rückblick: Im Sommer 2019 wollte Neymar seine Zelte bei Paris St. Germain unbedingt abbrechen und zum FC Barcelona zurückkehren. Der Wechsel platzte und der Offensivstar war für einige Monate der Buhmann im Prinzenpark. Mittlerweile hat sich die Situation grundlegend geändert. Denn Barça ist finanziell so angeschlagen, dass eine Neymar-Verpflichtung meilenweit entfernt ist. Und der Brasilianer fühlt sich bei PSG pudelwohl.

Bis 2022 ist das aktuelle Arbeitspapier des 28-Jährigen datiert. Eine Verlängerung deutet sich an, wie Neymar gestern Abend erneut bestätigte. „Ich bin sehr glücklich hier in Paris. Ich bin sehr glücklich im Verein und mit meinen Teamkollegen. Es kommt mir nicht in den Sinn wegzugehen. Wir müssen reden. Wir haben eine gute Beziehung zueinander. Ich bin zufrieden und wir werden sehen, was die Zukunft bringt“, so Neymar gegenüber ‚RMC‘.

MMN-Sturm der Superlative?

Auch Präsident Nasser Al-Khelaïfi ist neuerdings sehr optimistisch, dass er seine beiden Sturm-Stars halten kann. Zur Erinnerung: Auch Kylian Mbappés Vertrag endet 2022. „Wir haben die Gespräche mit Neymar und Mbappé aufgenommen. Was wir besprechen, bleibt vertraulich, aber ich bin sehr zuversichtlich. Beide wollen bei uns bleiben“, erklärte der Klub-Boss nach dem 5:1 bei ‚Téléfoot‘.

Und so stellt sich zunehmend die Frage, was genau mit Lionel Messi läuft. Denn nicht ohne Grund sagte Neymar kürzlich: „Ich möchte wieder mit Messi zusammenspielen. Das ist das, was ich am meisten möchte. Wir müssen das im nächsten Jahr machen.“ Bleibt Neymar in Paris – und danach sieht es stark aus – kommt als gemeinsamer Arbeitgeber nur PSG infrage.