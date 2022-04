BVB: Alternativen zu Bensebaini – Guerreiro zum Verkauf?

Borussia Dortmund erwägt offenbar den Verkauf von Raphaël Guerreiro. Wie aus dem ‚Sport1‘-Podcast ‚Die Dortmund-Woche‘ hervorgeht, würde Schwarz-Gelb seinen Linksverteidiger „bei einem sehr guten Angebot“ ziehen lassen – dies gelte aber fast für jeden Spieler im Kader.

Bei Guerreiro sprechen aber tatsächlich gleich mehrere Punkte für einen Abschied. Zum einen ist der 28-Jährige nur noch bis 2023 gebunden. Entsprechend heißt es nun verlängern oder verkaufen. Zum anderen spielt der spielerisch so starke Linksfuß – auch verletzungsbedingt – eine mäßige Saison.

Bensebaini soll kommen

Und dann sind da noch die Dortmunder Bemühungen um Ramy Bensebaini. Wie FT am Sonntag exklusiv berichtete, will der 26-jährige Linksverteidiger in den Signal Iduna Park wechseln. Verhandlungen mit Borussia Mönchengladbach fanden schon statt. Die Fohlen fordern 20 Millionen Euro Ablöse.

Geld, das Dortmund durch einen Guerreiro-Verkauf wieder einspielen könnte. In den vergangenen Jahren wurde der Europameister von 2016 schon bei zahlreichen Topteams gehandelt. Zuletzt gab es jedoch keine konkreten Gerüchte um einen Wechsel. Das scheint sich nun zu ändern.

Weitere Alternativen

Übrigens: Klappt der Bensebaini-Deal nicht, hat Dortmund schon andere Linksverteidiger im Blick. DFB-Nationalspieler David Raum (23, TSG Hoffenheim) steht auf der Liste und kann sich den BVB für die Zukunft gut vorstellen. ‚Sport1‘ bringt zudem Borna Sosa (24, VfB Stuttgart) ins Spiel. Der Kroate wird aber auch beim FC Barcelona gehandelt.