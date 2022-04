Ausstiegsklausel: Barça bemüht sich um Sosa

Xavi hat den FC Barcelona sportlich wieder auf den richtigen Weg gebracht. Und der Trainer der Katalanen hat klare Vorstellungen, wie er seine Mannschaft im Sommer verstärken möchte. In sämtlichen Mannschaftsteilen soll sich etwas tun.

So wird auch ein Konkurrent und mittelfristiger Nachfolger für Linksverteidiger Jordi Alba (33) gesucht. Weit oben auf der Liste steht offenbar der Name Borna Sosa. Wie ‚Sky‘ berichtet, scouteten die Blaugrana den 24-jährigen Kroaten vom VfB Stuttgart am vergangenen Freitag im Spiel gegen Borussia Dortmund (0:2). Sosa zeigte eine ansprechende Leistung und hätte kurz vor dem Abpfiff beinahe noch mit einer sehenswerten Volleyabnahme getroffen.

Beim FC Barcelona war man offenbar durchaus angetan von Sosas Vorstellung. Die Gespräche über einen Sommer-Wechsel laufen weiter. Nach ‚Sky‘-Infos wären dem VfB die Hände gebunden, wenn ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro eingeht. So hoch soll die vertraglich vereinbarte Ausstiegsklausel sein.

Für den VfB dürfte es schwierig werden, Sosa zu halten. Neben Barça sollen auch Inter Mailand und der FC Chelsea aufmerksam geworden sein. Gehandelt wurde der technisch starke Linksfuß zudem auch schon beim FC Bayern.