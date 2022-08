Neuer Job für Schweinsteiger

Tobias Schweinsteiger heuert als Cheftrainer in der dritten Liga an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wechselt der Co-Trainer des 1. FC Nürnberg zum VfL Osnabrück und tritt dort die Nachfolge von Interimstrainer Tim Danneberg an.

Es ist Schweinsteigers erster Job als Chefcoach im deutschen Profifußball. Der Bruder von 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger arbeitete bereits im Nachwuchs des FC Bayern sowie als Co-Trainer beim Hamburger SV in der Saison 2019/20.