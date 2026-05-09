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Premier League

United mit Vorstoß bei Bayern-Flirt

von Dominik Schneider - Quelle: The Mirror
Jeremy Monga ist ein Senkrechtstarter @Maxppp

Manchester United wagt einen konkreten Vorstoß bei Jeremy Monga. Laut ‚Mirror‘ sind die Red Devils in Verhandlungen über einen Transfer des 16-jährigen Ausnahmetalents von Leicester City eingestiegen. In den vergangenen Wochen wurde der Flügelstürmer auch mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

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Nun führt eine konkrete Spur ins Old Trafford. Eine Ablöse im Bereich von sieben Millionen Euro steht zur Debatte. Durch den Abstieg in die League One hat sich die Verhandlungsposition der Foxes enorm verschlechtert. Monga kam in der laufenden Zweitligasaison für Leicester zu 27 Einsätzen, dabei gelangen ihm sein erstes Profitor und zwei Torvorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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