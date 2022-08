Liverpool-Talent nach Deutschland?

Sepp van den Berg könnte schon bald in Deutschland spielen. Laut ‚The Athletic‘ gibt es „konkretes Interesse“ von Vereinen aus der Bundesrepublik an einem Leihgeschäft für den 20-jährigen Niederländers vom FC Liverpool. Große Hoffnung auf die Unterschrift des Innenverteidigers macht sich allerdings auch der FC Burnley.

Aktuell machen sich die Reds und der talentierte Abwehrspieler noch darüber Gedanken, welcher Karriereschritt am sinnvollsten ist, heißt es im Bericht. In Liverpool wäre für van den Berg voraussichtlich nicht viel Spielpraxis möglich, da mit Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez und Ibrahima Konaté gleich vier Spieler in der Hierarchie vor ihm stehen.