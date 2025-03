Deutsches Duell in der CL: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Während Bayer 04 Leverkusen sich über die Top Acht für das Achtelfinale der Champions League qualifizierte, musste der FC Bayern München den Umweg über die Playoffs gehen. In zwei intensiven Duellen konnte man schließlich Celtic Glasgow aus dem Weg räumen. Im Achtelfinale wartet nun die Werkself, die unter Trainer Xabi Alonso noch kein Spiel gegen die Bayern verloren hat.

Kompaktheit als oberstes Gebot

Auch in der Champions League konnte sich Leverkusen nach der famosen vergangenen Saison in der diesjährigen Spielzeit teuer verkaufen. Als Sechster qualifizierte sich der Double-Sieger direkt für das Achtelfinale. Lediglich gegen Atlético Madrid (1:2) und den FC Liverpool (0:4) musste man Lehrgeld bezahlen.

Zwar sind sowohl Victor Boniface als auch Patrik Schick gerade in Topform, gegen Spitzenmannschaften bevorzugt Trainer Xabi Alonso jedoch meist ein System ohne echten Neuner. Ein Kniff, der auch gegen den Rekordmeister wieder zum Einsatz kommen könnte. Innenverteidiger Edmond Tapsoba, der zuletzt über Oberschenkelprobleme klagte, war beim Abschlusstraining am Dienstag mit von der Partie. Robert Andrich dagegen ist krank und fällt aus.

So könnte Bayer 04 spielen

Kräfteverhältnisse klarstellen

Während die Bayern in der Bundesliga souverän an der Tabellenspitze thronen, mühte man sich in der Königsklasse immer wieder gegen vermeintlich schwächere Gegner ab. Gegen Aston Villa (0:1) und Feyernoord Rotterdam (0:3) mussten die Münchener empfindliche Niederlagen hinnehmen und auch gegen Celtic Glasgow (3:2 nach Hin- und Rückspiel) tat sich der Rekordmeister lange schwer.

Gegen die aufmüpfigen Leverkusener will der Ligaprimus klarstellen, wer die Nummer eins in Deutschland ist. Mit von der Partie ist wahrscheinlich Joshua Kimmich, der nach seiner Oberschenkelverletzung am Abschlusstraining teilnehmen konnte. „Gegen so einen Gegner bist du immer bei 100 Prozent“, entgegnete Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie auf die Frage, ob der Regisseur wieder vollständig fit ist. Verzichten muss Trainer Vincent Kompany hingegen womöglich auf Aleksandar Pavlovic, der am Dienstag krankheitsbedingt nicht trainieren konnte.

So könnte Bayern spielen