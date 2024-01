Augsburg oder HSV: Pfeiffer fällt Entscheidung

Patric Pfeiffer wird den FC Augsburg im Winter nicht verlassen. Oheneba Brenya, Berater des Innenverteidigers, erklärt gegenüber ‚Sky‘: „Patric hatte Anfragen, aber er wird bleiben. Er will nicht weglaufen, sondern sich durchbeißen.“

In der Folge wird der Hamburger SV leer ausgehen. Der Zweitligist soll eine Leihe des Abwehrhünen in Betracht gezogen haben. Pfeiffer war erst im vergangenen Sommer mit Stammplatz-Ambitionen vom SV Darmstadt 98 zu den Fuggerstädtern gewechselt. In Augsburg muss der 24-Jährige jedoch zumeist auf der Bank Platz nehmen.