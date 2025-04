Neuer Geschäftsführer Sport: KSC entlässt Freis

Der Karlsruher SC stellt in der Führungsebene die Weichen für die kommende Saison. Wie der Zweitligist mitteilt, wird Mario Eggimann, der bisherige Vizepräsident der Badener, künftig als Geschäftsführer Sport agieren. Sebastian Freis, dessen Vertrag als Sportlicher Leiter noch bis Ende August läuft, wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Die Kaderplanung übernimmt Eggimann federführend.

„Die Enttäuschung, dass meine Aufgabe hier zu Ende geht, wird noch einige Zeit in mir nachwirken, aber ich werde den KSC weiter immer im Herzen tragen“, so Freis, der nach seinem Karriereende 2019 seit 2021 in verschiedenen Positionen bei seinem Jugendklub tätig war. „In den vergangenen zwei Jahren hat er mit höchster Identifikation für den Verein und sehr hoher Fachkompetenz erfolgreich dazu beigetragen, die neue Strategie des Vereins im gesamten Profibereich umzusetzen“, so Eggimann.