30 Millionen: Neue Optionen für Danso

Kevin Danso könnte künftig in der englischen Premier League auflaufen. Einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zufolge bekundet insbesondere Newcastle United Interesse am Innenverteidiger vom RC Lens, doch auch Ligakonkurrent West Ham United beobachtet die Situation rund um Danso. Als mögliche Ablösesumme bringt das Portal 25 bis 30 Millionen Euro ins Spiel.

Der 26-Jährige ist bis 2027 an den französischen Erstligisten gebunden und wurde unlängst mit den Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht, die Danso als Wunschtransfer für die Innenverteidigung auserkoren haben. Einem Wechsel dürfte der österreichische Nationalspieler (24 Länderspiele) nicht abgeneigt sein, scheiterte der im Sommer unmittelbar bevorstehende Wechsel zur AS Rom erst am Medizincheck.