Blitz-Transfer: Geht Vavro noch von Bord?

von Dominik Sandler - Quelle: gazzetta.gr
Denis Vavro bei der EM 2024 @Maxppp

Der VfL Wolfsburg könnte noch in den kommenden Tagen Denis Vavro abgeben. Laut dem Portal ‚gazzetta.gr‘ arbeitet Olympiakos Piräus an einer Leihe mit anschließender Kaufoption. Die Wölfe sollen dem Abgang von Vavro offen gegenüberstehen.

Der 29-jährige Innenverteidiger spielt in dieser Saison unter Daniel Bauer nur eine untergeordnete Rolle und schoss sich in der Winterpause mit einem Skandal selbst ins Aus. Zudem hat der VfL am gestrigen Deadline Day in Jonas Adjetey (22/FC Basel) und Jeanuël Belocian (20/Bayer Leverkusen) gleich zwei neue Abwehrspieler verpflichtet. In Griechenland schließt das Transferfenster erst am kommenden Freitag.

