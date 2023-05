6 Spiele, 8 Tore: Villarreal-Star Jackson in die Bundesliga?

Kaum ein Spieler ist zurzeit so treffsicher wie Nicolas Jackson. Der 21-jährige Stürmer des FC Villarreal traf in den vergangenen sechs La Liga-Spielen starke achtmal. Hinzukommen zwei Vorlagen. Wettbewerbsübergreifend steht er in dieser Saison, in der er knapp zwei Monate mit einer Hüftverletzung verpasste, bei 17 direkten Torbeteiligungen.

Die starken Leistungen des senegalesischen Nationalspielers haben natürlich schon längst das Interesse anderer Klubs geweckt. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, gehört zu diesen auch RB Leipzig. Die Sachsen beobachten Jackson genau, heißt es. Dem Bericht zufolge verfügt der 21-Jährige über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro, die im Sommer greift.

Im Januar war das offenbar noch nicht der Fall, weshalb er beinahe für zehn Millionen weniger gewechselt wäre. Klub und Spieler waren sich da bereits mit dem AFC Bournemouth einig, Jackson fiel aber aufgrund der erwähnten Hüftverletzung durch den Medizincheck. Der Deal platzte. Nach seiner Leistungsexplosion entspricht die Ausstiegsklausel nun eher seinem Marktwert.