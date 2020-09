Bayern oder Barça: Dest-Entscheidung steht an

Selten waren sie die verschiedenen europäischen Sportmedien so uneins wie aktuell im Fall Sergiño Dest. In Spanien und England wird von einer Einigung mit dem FC Barcelona berichtet, deutsche Blätter sehen unterdessen den FC Bayern vorne.

Glaubt man nun einem Bericht der ‚Bild‘, ist ein Ende des Pokers nicht mehr weit. Die Münchner seien sich sowohl mit dem 19-jährigen Rechtsverteidiger als auch mit dessen Klub Ajax Amsterdam einig geworden. 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni stehen als Ablöse im Raum.

Die „endgültige Entscheidung“ über Dests Zukunft soll am Freitag fallen, so die Boulevardzeitung weiter. Der offensivfreudige US-Amerikaner ist seit geraumer Zeit das Transferziel der Bayern, wo er in Konkurrenz zu Weltmeister Benjamin Pavard (24) treten soll.

Schwenkt Barça auf Aarons um?

Barça verfügt unterdessen durch den lukrativen Verkauf von Nélson Semedo über frisches Geld. Dest wäre ein logischer Nachfolger für den Portugiesen. Laut der ‚Sport‘ sollen die Katalanen aber auch schon mit Max Aarons (20, Norwich City) einig sein. Pikanterweise galt der auch als Dest-Alternative in München.