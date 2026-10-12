Menü Suche
Kommentar
Premier League

Barcola begründet Startprobleme

von Julian Jasch - Quelle: Sky Sports
1 min.
barcola liverpool debut @Maxppp

Bradley Barcola (24) zieht einen Vergleich zwischen der Premier League und der Ligue 1. „Der größte Unterschied ist, dass die Ligue 1 sehr körperbetont ist“, erläutert der Flügelflitzer des FC Liverpool gegenüber ‚Sky Sports‘, „wohingegen es hier deutlich physischer in Bezug auf die Laufarbeit zugeht. Die Spiele sind ein Hin und Her. Und ich finde, es ist weniger taktisch als in der Ligue 1.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Barcola war im Sommer für 125 Millionen Euro von Paris St. Germain an die Anfield Road gekommen. Auf seine erste Torbeteiligung für die Reds muss der schnelle Flügelflitzer nach sechs Einsätzen noch warten. „Die Intensität ist sehr hoch, deswegen habe ich in meinen ersten Spielen Krämpfe bekommen“, begründet Barcola unter anderem seinen Stotterstart.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Liverpool
PSG
Bradley Barcola

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Liverpool Logo FC Liverpool
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bradley Barcola Bradley Barcola
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert