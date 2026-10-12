Barcola begründet Startprobleme

Bradley Barcola (24) zieht einen Vergleich zwischen der Premier League und der Ligue 1. „Der größte Unterschied ist, dass die Ligue 1 sehr körperbetont ist“, erläutert der Flügelflitzer des FC Liverpool gegenüber ‚Sky Sports‘, „wohingegen es hier deutlich physischer in Bezug auf die Laufarbeit zugeht. Die Spiele sind ein Hin und Her. Und ich finde, es ist weniger taktisch als in der Ligue 1.“

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Barcola war im Sommer für 125 Millionen Euro von Paris St. Germain an die Anfield Road gekommen. Auf seine erste Torbeteiligung für die Reds muss der schnelle Flügelflitzer nach sechs Einsätzen noch warten. „Die Intensität ist sehr hoch, deswegen habe ich in meinen ersten Spielen Krämpfe bekommen“, begründet Barcola unter anderem seinen Stotterstart.