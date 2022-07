Schalke: Gala-Angebot für Harit noch unzureichend

Beim FC Schalke 04 wartet man auf ein verlockenderes Angebot für Amine Harit. Die bisherige Offerte von Galatasaray beträgt laut ‚Sky‘-Reporter Dirk große Schlarmann fünf Millionen Euro, die der türkische Klub zudem am liebsten in Raten abstottern will.

Nach FT-Informationen signalisiert zudem der FC Porto Interesse am 25-jährigen Marokkaner, der zuletzt von Schalke für Verhandlungen mit einem anderen Verein freigestellt wurde.