Verlängerung: Doucouré bleibt bei Everton

Abdoulaye Doucouré wird auch in der kommenden Spielzeit für den FC Everton auflaufen. Wie die Toffees verkünden, hat der 30-jährige Mittelfeldspieler einen neuen, bis 2025 datierten Arbeitsvertrag unterzeichnet.

2020 überwies Everton für den Transfer von Doucouré 22 Millionen Euro Ablöse an den FC Watford. Seither lief der zweimalige malische Nationalspieler in 108 Pflichtspielen für Everton auf. In der laufenden Spielzeit gehört der Rechtsfuß zum Stammpersonal und war sogar schon dreimal als Torschütze in der Premier League erfolgreich.