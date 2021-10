Wolf-Verbleib beim BVB: Auch sportlich richtig

Zweimal in Folge war Marius Wolf verliehen, im Sommer ging es erneut zurück zu Borussia Dortmund. Obwohl für viele Betrachter klar schien, dass der 26-Jährige keine bedeutende Rolle einnehmen würde, wollte es Wolf noch einmal wissen. „Im Sommer, als ich zurückkam, habe ich – muss ich ehrlich sagen – gar keine Gedanken an einen Abgang verschwendet. Ich wollte ganz klar die Vorbereitung mitmachen“, erzählte er zuletzt bei ‚Transfermarkt.de‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurz vor Transferschluss kursierten zwar Gerüchte um einen Wechsel zu Fenerbahce. Doch Wolf blieb bei Schwarz-Gelb – und erweist sich nun immer mehr als taugliche Alternative beim Tabellenzweiten der Bundesliga. Zuletzt stand der Rechtsfuß sogar zweimal in Folge in der Startelf. Insgesamt summierten sich schon zwölf Pflichtspieleinsätze. Mehr als von Vielen erwartet.

Rose lobt und mahnt

„Er hat die Chance wahrgenommen, sich mir und dem neuen Trainerteam so zu präsentieren, dass wir ihm vertrauen. Weil er das mit Trainings- und Spielleistungen zurückgezahlt hat“, erklärte Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz Wolfs Aufschwung, „das hat sich jetzt dahin entwickelt, dass er in der momentanen Situation, in der wir viele Angeschlagene haben, eine Rolle gespielt hat, wo wir richtig auf ihn bauen können.“

Der Trainer weiter: „Ich glaube, dass der Spieler das spürt. Wir haben viel geredet in der Vorbereitung und er das Gefühl hat, dass er gebraucht wird. Er zahlt das im Moment mit guten Leistungen zurück.“ Gleichzeitig mahnte Rose aber auch: „Wir sind bei Borussia Dortmund. Das bedeutet, er muss das nachhaltig auch die nächsten Spiele, wenn er denn Einsatzzeit kriegt, auf den Platz bringen. Er muss sich weiterentwickeln, er muss dranbleiben.“

Besonders schätzt Rose Wolfs Flexibilität: „Ich glaube, dass er uns offensiv eine Menge gibt an guten Tagen. Er hat ein gutes Eins-gegen-Eins, eine gute Flanke. Er ist mutig, er hat eine gewisse Dynamik. Als Flügelverteidiger kann er auch gut verteidigen. Er hat schon Rechtsverteidiger in der Viererkette gespielt, er kann Flügelstürmer spielen. Das bedeutet, er ist ein flexibel einsetzbarer Bahnspieler, der auch ein richtig guter Typ ist, den wir echt mögen.“

„Damit finanzierst du dein ganzes Leben“

Die Entscheidung beim BVB zu bleiben, war also aus sportlichen Gesichtspunkten bislang eine gute – auch wenn Wolfs Chancen auf einen dauerhaften Stammplatz wohl eher gering ausfallen. Noch besser war der Wechsel nach Dortmund aber aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wolf, der 2018 von Eintracht Frankfurt kam, streicht dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro pro Saison ein.

Ein Gehalt, das er andernorts nicht mehr bekommen würde. „Den Vertrag in Dortmund darfst du nie aufgeben, damit finanzierst du dein ganzes Leben“, wird Berater Roger Wittmann im Buch ‚Der große Traum‘ von Ronald Reng zitiert. Daraus geht übrigens auch hervor, dass Wolfs Vertrag im Zuge seiner Leihe zu Hertha BSC im Sommer 2020 um ein Jahr bis 2024 verlängert wurde – und ihm somit weitere Millionen sicherte. Gut möglich also, dass der gebürtige Coburger noch eine ganze Weile als zuverlässiger Ergänzungsspieler in Dortmund bleibt – und sich so sein ganzes Leben finanziert.