Leipzig-Abschied: Nagelsmann zieht Resümee

Julian Nagelsmann hat einen Strich unter seine Zeit bei RB Leipzig gemacht. Nach dem letzten Saisonspiel bei Union Berlin (1:2) am Samstag resümmierte der scheidende Trainer: „Wir haben uns fußballerisch in allen Bereichen weiterentwickelt – nur der Wert der Tore ist der einzige Bereich, in dem wir uns deutlich verschlechtert haben.” (zitiert via ‚RBlive‘)

Da während seiner zweijährigen Amtszeit kein Titel heraussprang, sieht er seine eigenen Fußstapfen „auf überschaubarem Niveau“. Im ersten Jahr führte Nagelsmann RB ins Halbfinale der Champions League. In der abgelaufenen Saison wurde das Team Vizemeister und stand im Pokalfinale (1:4 gegen Borussia Dortmund). Nagelsmann übernimmt ab Sommer den FC Bayern, sein Nachfolger bei RB heißt Jesse Marsch.