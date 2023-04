Zidane: Wiedervereinigung mit Ronaldo?

Seit seinem Abschied von Real Madrid im Sommer 2021 ist Zinedine Zidane ohne Job. Fast zwei Jahre währt nun schon die Vereinslosigkeit der französischen Fußball-Legende. Immer wieder flackerten mehr oder weniger heiße Gerüchte über eine Amtsübernahme auf, eine Zusammenarbeit kam aber hier wie dort letztlich nicht zustande.

Eine neue Fährte legt nun der TV-Sender ‚CBS Sports‘, demzufolge Zidane ein Kandidat bei Al Nassr ist. Der saudi-arabische Erstligist hat am heutigen Donnerstag seinen Trainer Rudi Garcia entlassen. Aufrücken durfte zunächst U19-Trainer Dinko Jelicic, doch es darf bezweifelt werden, dass der Wüstenklub den kroatischen No-Name als langfristige Lösung begreift.

Schließlich geht es bei Al Nassr auch (oder besser: vor allem) darum, einen gewissen Cristiano Ronaldo zu trainieren und dabei den Ansprüchen des 38-jährigen Superstars gerecht zu werden. Garcia soll daran gescheitert und von CR7 abgesägt worden sein.

Von Ronaldo respektiert

Hier kommt nun Zidane ins Spiel. Der 50-Jährige arbeitete über zwei Jahre lang (2016 - 2018) extrem erfolgreich mit Ronaldo bei Real Madrid zusammen. Er dürfte als einer der wenigen die Autorität mitbringen, den noch immer extrem ehrgeizigen Portugiesen in Zaum zu halten. Auch deshalb will Al Nassr Zidane von einer Zusammenarbeit überzeugen, so ‚CBS Sports‘ unter Berufung einer klub-internen Quelle.